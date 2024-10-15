بروفة أخيرة للأهلى قبل السفر إلى الإمارات لخوض السوبر المصري

يخوض فريق الكرة بالنادى الأهلى اليوم «الثلاثاء»، مباراة بين لاعبى الفريق بمشاركة عدد من اللاعبين الشباب، فى آخر بروفة ودية قبل السفر إلى الإمارات، لخوض منافسات كأس السوبر المصرى، والتى يستهلها بمواجهة سيراميكا يوم 20 أكتوبر الجارى، لتجهيز لاعبيه البدلاء والصفقات الجديدة بشكل جيد ورفع كفاءة لاعبى الفريق الأحمر الفنية والبدنية.

ويرغب كولر من خلال خوض مباريات ودية من استعادة اللاعبين حساسية المباريات المفقودة، وزيادة الانسجام والتأقلم بين اللاعبين الجدد والقدامى، وانصهارهم داخل المجموعة وكذلك تعرفهم على فلسفته الفنية والطريقة التى يتعامل بها مع اللاعبين، وكذلك تنفيذ بعض الجمل الفنية التى ينوى تطبيقها فى الموسم الجديد.

وفى النسخة الحالية، يلتقى يوم «الأحد» المقبل على استاد محمد بن زايد، فريقا الأهلى وسيراميكا فى الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتسبقها فى الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، مباراة نصف النهائى الأخرى بين فريقى الزمالك وبيراميدز.

ويلتقى يوم «الخميس» المقبل 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين فى النهائى، على ملعب استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءًا بتوقيت القاهرة.