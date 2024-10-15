اليوم.. الأهلى يرسل للـ«فيفا» قائمة مباراة العين فى كأس «إنتركونتيننتال»

يرسل النادى الأهلى قائمة الفريق التى ستخوض مباراة العين الإماراتى فى بطولة كأس «إنتركونتيننتال» للاتحاد الدولى لكرة القدم الـ«فيفا» اليوم.

وتضم قائمة فريق النادى الأهلى، والتى ستواجه فريق العين الإماراتى 25 لاعبًا هم: محمد الشناوى، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف دارى، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعى، محمد مجدى أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، بيرسى تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا ووسام أبو على.

وكان النادى الأهلى، قد تلقي خطابًا من الـ«فيفا» يفيد بأن يوم 15 أكتوبر هو موعد إرسال قائمة الفريق التى ستخوض مباراة العين الإماراتى.

وأكد الـ«فيفا»، أن هذه القائمة سيكون من حق الأهلى استبدال أى لاعب أو إجراء أى تغييرات فى القائمة قبل المباراة بـ24 ساعة، على أن يكون الاستبدال من القائمة الأولى.