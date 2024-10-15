” سويلم”: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع كافة الدول الافريقية الشقيقة لخدمة قضايا المياه والمناخ

ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه ، واسبوع المياه الافريقى التاسع .. قام الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى ، وجوزيف أوتسيف وزير الموارد المائية والصرف الصحي بجمهورية نيجيريا الإتحادية بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال إدارة الموارد المائية .

وأشار الدكتور سويلم أن هذه المذكرة تهدف لتوطيد العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين ، وتعزيز التعاون المشترك فى مجال إدارة الموارد المائية .

وأكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع كافة الدول الافريقية الشقيقة لخدمة قضايا المياه والمناخ ، خاصة خلال فترة رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) ، مؤكدا على أهمية التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة فى التعامل مع تحديات المياه والمناخ التى تواجه العديد من دول القارة الإفريقية .

وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون بين البلدين فى مجالات ( تطوير الري – تشغيل وصيانة المنشآت المائية – مكافحة الحشائش المائية فى المجارى المائية بإستخدام الطرق الميكانيكية والبيولوجية – تقنيات الري الحديث – التنبؤ بالفيضان والجفاف – إدارة مخاطر الفيضان – تكنولوجيا حصاد الامطار – إدارة المياه الجوفية – حوكمة الموارد المائية – التكيف مع تغير المناخ فى قطاع المياه – مراقبة نوعية المياه ) ، وتعزيز التعاون فى مجال البحث العلمى .