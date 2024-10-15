حسم الاستئناف يُفسح المجال للزمالك بالتفاوض مع باتشيكو على تسوية مستحقاته

يسعى مجلس إدارة نادى الزمالك لوضع سيناريوهات لموقف قضية المدير الفنى السابق للفريق، البرتغالى باتشيكو، انتظارًا لنتيجة الاستئناف الذى تقدم به المدرب للحصول على مستحقاته لدى النادى.

وتنتظر إدارة الزمالك حتى 31 أكتوبر الجارى، وهو موعد مد أجل الحكم فى استئناف باتشيكو، وهو ما يعطى المحكمة الحق فى إصدار حكم فى أى وقت حتى الموعد المحدد، أى أنه فى أى وقت قد يصدر حكم من المحكمة الرياضية في القضية، لذا يترقب الزمالك الحكم النهائى حتى يتم التفاوض مع المدرب البرتغالى على تسوية المستحقات، خاصة أن المبلغ كبير، كما أن الاستئناف الذى تقدم به باتشيكو قد يزيد المبلغ المستحق.

وحتى الآن، يحق لباتشيكو الحصول على 500 ألف دولار، فى حين يطالب المدرب بالحصول على قيمة عقده بالكامل والتى تبلغ قرابة المليون و700 ألف دولار، وينتظر الزمالك صدور الحكم النهائى فى القضية حتى يتم التحرك فى عدة اتجاهات للحل مع المدرب البرتغالى، ومنها التفاوض على تقسيط الغرامة، أو التنازل عن جزء منها لحل الأزمة.