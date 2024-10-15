تريزيجيه ومرموش يقودان هجوم المنتخب فى التشكيل المتوقع أمام موريتانيا

فى السابعة مساء اليوم «الثلاثاء»، بتوقيت القاهرة، يخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن مواجهة حاسمة أمام منتخب موريتانيا، فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وتقام المباراة على ملعب «شيخا ولد بيديا» المغطى بالنجيل الصناعى، وسط تحذيرات للاعبين خوفا من الإصابات.

ويترأس بعثة المنتخب محمد أبو الوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، وتضم جميع اللاعبين باستثناء محمد صلاح ونبيل عماد «دونجا» ومصطفى محمد، وأعضاء الجهاز الفنى والطبى والإدارى.

ويدخل منتخب مصر المباراة ويضع نصب عينيه على تحقيق نتيجة إيجابية، سواء الفوز أو التعادل، وهو ما يضمن له انتزاع بطاقة العبور رسميًا إلى كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب مباشرة.

ومن المتوقع أن يخوض منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأحمد عيد ورامى ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى فى الدفاع، ومروان عطية وحمدى فتحى وزيزو فى الوسط، وتريزيجيه وعمر مرموش وأسامة فيصل فى الهجوم.

وحقق المنتخب الوطنى فوزًا مثيرًا على نظيره الموريتانى، بهدفين دون رد، فى مباراة الذهاب التى جمعت المنتخبين، مساء «الجمعة» الماضى.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته بـ التصفيات الأفريقية المؤهلة للـ«كان» بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعدما فاز «الفراعنة» فى المباراة الأولى على كاب فيردى بثلاثية نظيفة، ثم فاز فى الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وفاز أمام موريتانيا بثنائية.