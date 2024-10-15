وزير التعليم: تطبيق لائحة التحفيز التربوى والانضباط المدرسى لتحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية المناسبة

في إطار زيارته لمحافظة المنوفية، قام محمد عبد اللطيف ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمواصلة جولتهما التفقدية والتي شملت عددًا من مدارس المحافظة، وقد تضمنت الجولة زيارة ٥ مدارس في إدارتي قويسنا، وشبين الكوم التعليميتين، وزيارة موقع المدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم تحت الإنشاء، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار حرص محمد عبد اللطيف على المتابعة الميدانية للمنظومة التعليمية بالمدارس وتطبيق الآليات والقرارت المعلنة الخاصة بالحد من الكثافات وسد العجز في المعلمين وتطبيق أعمال السنة ولائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.

وقام وزير التربية والتعليم والمحافظ، بزيارة مدرسة “المساعى المشكورة للتعليم الأساسي”، والتى تضم عدد ١٦٠١ طالب وطالبة، ومدرسة “الشهيد عبد السلام عبد المجيد” والتى تضم عدد ٧٨٥ طالبا وطالبة، ومدرسة “طه حسين الابتدائية”، والتى تضم عدد ٦٦٦ طالبا وطالبة، ومدرسة “طارق محمد زكى طلبة الإعدادية المشتركة”، والتى تضم عدد ١١٦١ طالبا وطالبة، ومدرسة “خالد بن الوليد الابتدائية” والتى تضم عدد ٤٩٣ طالبا وطالبة، حيث تفقد الوزير والمحافظ عددًا من فصول هذه المدارس، وتابع الوزير كراسات الحصة والواجبات، والتقييمات، وأداء الطلاب فى القراءة.

ووجه الوزير خلال زيارته، بالتطبيق الحازم للقرارات المنظمة للتقييمات وأعمال السنة؛ كما وجه بالمتابعة المستمرة للحضور والانضباط.

كما شدد الوزير على تطبيق لائحة التحفيز التربوى والانضباط المدرسى، وذلك لتحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية المناسبة، وخلق بيئة مدرسية آمنة.

وفي إطار الزيارة، تفقد الوزير والمحافظ موقع إنشاءات خاص بالمدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم والتى يتم إنشائها على مساحة ٤٦٠٠ م٣ وتضم جميع المراحل التعليمية، حيث يتم هذا المشروع تحت تتفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية، ويتضمن ١٢ فصلًا دراسيًا.

وفى ختام الجولة، أكد الوزير أن الوزارة تبذل قصارى جهدها من أجل ضبط وانتظام العملية التعليمية، مشيرا إلى أن هناك متابعة ميدانية مستمرة على مدار العام الدراسي للمدارس على مستوى الجمهورية.

وتابع الوزير أن المدارس بمختلف المحافظات تشهد حالة انضباط ويتم رصد أي معوقات للعملية التعليمية داخل أي مدرسة لوضع الحلول المناسبة لها على الفور.

كما أشاد الوزير محمد عبد اللطيف بالجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة، وتسخير كافة الإمكانات من أجل الارتقاء بالتعليم بالمحافظة .

ومن جهته، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه قد تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتوفير مناخ تعليمي جيد للطلاب بالمحافظة، والعمل على انضباط العام الدراسى، مثمنًا جهود الوزير محمد عبد اللطيف فى تطوير المنظومة التعليمية، وتقديم حلول تنفيذية على أرض الواقع من أجل الارتقاء بالتعليم.