جوميز يضم صفقة الزمالك الجديدة لقائمة السوبر المصرى

يدرس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، ضم مدافع الفريق الجديد، الغينى جيفرسون كوستا، لقائمة كأس السوبر فى الإمارات، والمقرر لها من 20 إلى 24 أكتوبر الجارى.

وذكرت تقارير إعلامية، أن قرار البرتغالى جوزيه جوميزبضم جيفرسون كوستا، يأتى بسبب إصابة لاعب الفريق الأبيض مصطفى الزنارى، بتمزق فى أربطة الكاحل، ولتعويض الغيابات فى خط الدفاع.

وأشارت التقارير، إلى أن مدرب نادى الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، مقتنع بمستوى جيفرسون كوستا صاحب الـ 19 عاما بعد ظهوره بشكل جيد فى المباريات الودية.

وكان الغينى جيفرسون كوستا، قد انضم لصفوف نادى الزمالك فى الصيف الجارى، كلاعب أجنبي تحت السن.

وسيواجه فريق نادى الزمالك، نظيره فريق نادى بيراميدز، فى نصف نهائى كأس السوبر المصرى، يوم 20 أكتوبر الجارى وحال فوزه سيلتقى الفائز من لقاء الأهلى وسيراميكا كليوباترا، يوم «الخميس» 24 من نفس الشهر فى المباراة النهائية.