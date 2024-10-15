” المهندسين”: لجنة البيئة تنظم ندوة “ريادة الأعمال ومكافحة الفقر في عصر التغيرات المناخية”

في إطار تنفيذ مبادرة “بداية” للتنمية البشرية، عقدت لجنة البيئة بالنقابة العامة للمهندسين برئاسة الدكتورة المهندسة منال متولي، بالتعاون مع جمعية المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي برئاسة الدكتور علاء رزق، ندوة تحت عنوان “ريادة الأعمال ومكافحة الفقر في عصر التغيرات المناخية”، أدارها الأستاذ الدكتور علي مبارك- أستاذ الإعلام والإدارة ومستشار الأخبار بالتلفزيون المصري، والذي أشاد بما تقدمه نقابة المهندسين من نشاط وطني وفكري، وهو ما تجلى في اختيار موضوع الندوة.

وخلال كلمتها عبرت منسقة الندوة الكاتبة الصحفية الدكتورة سامية أبو النصر- مدير تحرير الأهرام وأمين عام المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي، عن شكرها وفخرها بالتعاون مع نقابة المهندسين لعقد هذه الندوة الهامة، كونها من أقدم وأعرق النقابات المهنية، وتولّى قيادتها عظماء مصر في المجال الهندسي، موضحة أن هذه الندوة تأتي في إطار الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الفقر، لتعزيز ثقافة حماية الفقراء والعدالة الاجتماعية، موضحة أن ريادة الأعمال تعد من أهم الأدوات للقضاء على الفقر.

وأوضحت “أبو النصر” أن من 60% إلى 70% من الأسر الفقيرة مرتبطة بالمرأة بشكل كبير لذا يتم تشجيع المرأة على ثقافة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل نهضة الاقتصاد المصري، وأن هذه الندوة تسعى إلى ترسيخ مفهوم العمل الحر ونشر ثقافة المشروعات الصغيرة، خاصة وأن هناك العديد من الدول التي حققت نهضة اقتصادية كبيرة اعتمدت على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومنها الصين والتي يعتمد اقتصادها بنسبة كبيرة على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

في كلمتها وجَّهت الدكتورة منال متولي، الشكر لجمعية المنتدى الاستراتيجي على تعاونها مع لجنة البيئة، مؤكدة أن التغيرات المناخية من الممكن أن تؤدي إلى التصحر والقضاء على الزراعة، مشيرة إلى أنه في عام ٢٠١٥ أُقيم مؤتمر للمناخ في باريس حذَّر بألا تتعدى درجة حرارة الأرض على درجة ونصف الدرجة، وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بالانسحاب منه، ونادى كل نشطاء البيئة محذرين من ذلك الأمر، حيث ستؤدي زيادة درجة الحرارة إلى انهيار القطبين الجليديين والقضاء على الثروة السمكية.

وقالت “متولي”، إنه من المعروف أن لكل دولة حصة مسموحًا بها في الانبعاثات الكربونية، وإذا تخطت دولة هذه الحصة سيتم تغريمها، والدولة التي ستقلل نسبة الانبعاثات الكربونية تذهب إلى البورصة الكربونية وتعرض بيع نسبة ٢٠٪ تم توفيرها من ثاني أكسيد الكربون، موضحة أن قناة السويس تمر بها سفن تعمل بموتورين أحدهما مليء بالانبعاثات الكربونية، والآخر موتور ديزل يورو 2، فمصر تتعرض للظلم من دول أخرى تسير شاحناتها في قناة السويس، مضيفة أن دولة “تشيلي” فرضت على السفن التي تمر بمياهها أن تستخدم مواتير الطوارئ أو المناورة، وأنه على مستوى العالم فإن نسبة ثاني أكسيد الكربون غير محسوبة في المحيطات، ومواتير السفن تستخدم مواتير الانبعاثات يورو 2.

وأشارت رئيس لجنة البيئة إلى أن 85% من الانبعاثات الكربونية لعوادم السيارات ( أكاسيد النيتروجين) وهو ما يسبب الأوزون الأرضي بالاتحاد مع ثاني أكسيد الكربون الذي بدوره يسبب الاحتباس الحراري، وأن الماشية تنتج غازًا ضارًّا جدًّا وهو غاز الميثان بنسبه ٢٨٪؜علي مستوى العالم والذي يأتي في المرتبة الثانية في الغازات الضارة. كما أكدت أهمية التشجير كحل سريع للقضاء على الانبعاثات الكربونية.

من جانبه أكد الأستاذ الدكتور محمد البنا- أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، أن ريادة الأعمال من أهم سبل مكافحة الفقر، لأنها تتيح فرص تشغيل لأصحابها كرواد أعمال وللعاملين معهم في مشروعاتهم، فتساهم في توفير فرص العمل، وتسد منفذًا خطيرًا لتعرض الأفراد لمخاطر الوقوع في فخ الفقر، مشيرًا إلى أن هناك نظريات في التنمية قائمة على دور رواد الأعمال في الاستثمار وإقامة المشروعات ومن ثم إنتاج سلع أو تقديم خدمات، وتشغيل قوة عاملة وتحقيق دخول ومن ثم رفع مستوى المعيشة ومكافحة الفقر، ومن ناحية أخرى تعتبر ريادة الأعمال عنصرًا من عناصر الإنتاج، حيث يقوم رائد الأعمال بتجميع عناصر الإنتاج لإقامة مشروعه السلعي أو الخدمي، ومن ثم المساهمة في التنمية وتوفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة ومكافحة الفقر.