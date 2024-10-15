أمين عام مجلس الشيوخ يُلقي كلمة باجتماع الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية بجنيف

ألقى المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ اليوم كلمة فى اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، وذلك فى إطار اجتماعات الجمعية العامة الـ149 للاتحاد البرلماني الدولى بجنيف – سويسرا.

وجاءت الكلمة عن إدارة الاختصاصات المتداخلة بين اللجان البرلمانية، أوضح فيها أهمية اللجان البرلمانية فى العمل التشريعي، كما أشار إلى أن التعاون بين اللجان البرلمانية يمثل ضمانه كبيرة لكفاءة و فاعلية العمل البرلمانى من خلال تبادل الرؤى و الخبرات بما يساهم فى تعزيز الفهم الشامل للقضايا و معالجتها بصورة أفضل

وأكدا أمين عام مجلس الشيوخ أن غياب التنسيق بين اللجان ينعكس بصورة سلبية قد تؤدي إلى عرقله العمل التشريعي، ودرءًا للخلاف فقد حرصت برلمانات العالم على إيجاد نصوص بلوائحها الداخلية تراعى حالات التداخل.

حيث أن لائحة مجلس الشيوخ المصرى الصادرة بالقانون رقم (2) لسنه 2021 راعت بالفعل ذلك التداخل من خلال إيجاد حلول تم وضعها على محورين؛ الأول: تشكيل لجان مشتركة خاصة تضم اللجان المختصة.

والثانى: يتيح للجنة المحال إليها الموضوع، وترى أن هذا الموضوع يخرج عن اختصاصها أن ترفع الأمر إلى رئيس المجلس للنظر فيه وإعادة توجيهه إلى اللجنة المختصة.

وأكد أمين عام مجلس الشيوخ على أن المسئولية الكبيرة التى تضطلع بها الأمانة العامة للمجلس فى التعامل ما قد يثار من تنازع بين اختصاصات اللجان من خلال دراسة موضوع الخلاف وتقديم توصيات للعلاج.

كما أضاف “عتمان ” أن الأمانة العامة تتولى مهام تسهيل تبادل المعلومات والتقارير بين اللجان بحيث تكون كل لجنة على علم بما تناقشة اللجان، لافتا إلى قيام الأمانة العامة بتوفير برامج تدريبية لموظفي اللجان لتعزيز فهمهم لدورهم وتحقيق التعامل مع القضايا المشتركة بين اللجان مما يقلل من فرص حدوث التداخل فى المستقبل.