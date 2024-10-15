ندوة عامة حول الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب ذوى الهمم بعاهد منطقة القليوبية الأزهرية

نظمت منطقة القليوبية الأزهرية اليوم ندوة توعية حول الدعم النفسي والاجتماعي لذوى الهمم والاحتياجات الخاصة لهم وأسرهم بالتنسيق مع جامعة بنها الندوة برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ودعم فضيلة الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر وتوجيهات فضيلة الشيخ أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ومتابعة الأستاذ الدكتور أحمد شرقاوى وكيل قطاع المعاهد لشئون التعليم والطلاب ودعم الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها وإشراف ومتابعة الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهري الندوة ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وذلك بالتنسيق مع محافظة القليوبية بقيادة الوزير المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والمؤسسات المشاركة في تنفيذ المبادرة حضر الندوة فضيلة الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية والدكتورة دعاء مبارك استاذ الصحة النفسية بجامعة بنها والأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورة منى زعزع وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع والبيئة والاستاذ عماد بربش موجه عام برعاية الطلاب وسوسن الكيلانى منسق المبادرة بمنطقة القليوبية الأزهرية وقد تناولت الندوة عدة كلمات من الأساتذة المتخصصين واستمعت لطلبات الطلاب وأسرهم وسوف تساهم الجامعة بتوفير بعض الأجهزة التى يحتاجها ذوى الهمم كما تم الاستماع الى جميع مطالبهم ووجه رئيس الإدارة المركزية للمنطقة بدراستها وتلبية احتياجاتهم بقدر الإمكان والمستطاع.