شباب المصريين بالخارج: زيارة ولي العهد السعودي تأتي في توقيت مهم بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة

أكد اتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس الاتحاد: أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة، تأتي في توقيت مهم بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية وأبرزها العدوان الإسرائيلي علي فلسطين ولبنان.

وأكد رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج: أن مصر والمملكة العربية السعودية يلعبان دورًا مهمًا في قضايا المنطقة الغربية ويمثلان ركيزة قوية في منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن الزيارة تأتي في ظل توترات إقليمية تتطلب التعاون الوثيق بين السعودية ومصر.

كما أن الموقف المصري السعودي من القضية الفلسطينية متطابق وينطلق من الإيمان التاريخي بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود الرابع من يونيو 1976 وعاصمتها القدس الشرقية وعلى أساس المبادرة العربية التي أطلقها العاهل السعودي الملك عبدالله، مشيرًا إلى أهمية التوافق المصري السعودي بشأن القضية الفلسطينية، لكون الدولتين مركز الثقل العربي وذواتي تأثير إقليمي ودولي وكلتاهما فاعل على الساحة العربية والإقليمية والدولية.

وأوضح النائب محمود حسين أن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ساهم في نعزيز سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق مصالح الشعبين، مؤكدًا أن مصر والسعودية هما ركيزتا الاستقرار في المنطقة وصمام الأمان للمصالح العربية العليا.

من جانبه قال علاء خليل، أمين صندوق اتحاد شباب المصريين: إن علاقات المصرية السعودية تاريخية واستراتيجية وقائمة على العلاقات الودية التي تربط قيادات البلدين على مر العقود الماضية، وهي تحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين الاقتصادية، لافتًا إلى أن قوة البلدين الشقيقين تفسر حجم الزخم المصاحب للزيارة في ظل وجود ملفات مشتركة متعددة ومتنوعة تتعلق يحاضر ومستقبل البلدين.

مؤكدًا: أن تلك الزيارة ستساهم في تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الطرفين، والتي ستسهم في إحداث نقلة كبيرة في العلاقات الاقتصادية، لاسيما، وأن حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر تقترب من 35 مليار دولار.

لافتًا: إلى أن المملكة العربية السعودية تعد المستثمر الأول عالميًا وعربيًا بمصر، يأتي ذلك نتيجة ثقة الشركات السعودية بالسوق المصرية الواعدة والتى تعد البوابة الأولى للاستثمار.

من جانبه قال المحاسب شريف النسيري عضو مجلس إدارة الاتحاد: إن البلدين الشقيقين يجمعهما علاقة شديدة الخصوصية نابعة من متانة وقوة الروابط التاريخية والشعبية القوية فضلًا عن المصالح المشتركة، وهو ما ظهر في الدعم السعودي الذي لم يتوقف يومًا لمصر على كافة الأصعدة والمحافل الدولية فى الأوقات العصيبة التي مرت بها فكلا البلدين عمق استراتيجي للآخر، وأن ما نراه من تعامل أخوي في السعودية من تعامل أخوي من الأشقاء السعوديين هو نموذج يحتذى لجميع الدول العربية.

وأكد أمجد المناوي، عضو مجلس ادارة الاتحاد أن العلاقات المصرية السعودية لا تقتصر فقط على الجانب الاقتصادي، ولكن هناك تنسيق سياسي علي أعلى مستوي بين البلدين الشقيقين، اللذان يتحملان العبء الأكبر في حماية وأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، وإننا دومًا نتطلع لتلك اللقاءات المهمه والمثمرة وكل ابناء مصر فى المملكة العربيه السعوديه سعداء بتلك الزيارة المهمة لولي العهد السعودي فى هذا التوقيت المهم لأمتنا العربية.