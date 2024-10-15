وزير العمل يشهد ختام فعاليات مبادرة “سلامتك تهمنا” بالإسكندرية

شهد وزير العمل محمد جبران ،ختام فعاليات مبادرة “سلامتك تهمنا” المنعقدة في شركة سيدي كرير للبتروكيماويات “سيدبك”، برئاسة المهندس محمد ابراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب،والتي أطلقتها وزارة العمل بالتعاون مع 17 شركة من المنطقة الغربية لمحافظة الإسكندرية ،بهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والإنتاج ،في إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان..كما زار الوزير،وحدة التحكم للاثيلين في “سيدبك”..حيث تفقد الوزير شركة سيدي كرير للبتروكيماويات،والتقى مع عدد من العمال،وحثهم على بذل كل الجهود لزيادة الإنتاج للمشاركة بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي..وأشاد بالتطور والنهضة التي تشهدها الشركة، والأرباح التي تحققها ..

وبحسب بيان صحفي ،شارك فى ختام فعاليات مبادرة” سلامتك تهمنا”،بمقر “شركة سيدبك” ، 120 عامل يمثلون 17 شركة وهى : شركة اسكندرية للبترول ، وشركة أموك للبترول ، وشركة اسبك للبترول ، وشركة انربك للبترول ، وشركة أكبا للبترول ، وشركة إيلاب للبترول ، وشركة بترومنت للبترول ، وشركة جاسكو ، وشركة البتروكيماويات ، وشركة بتروجيت للخدمات البترولية ، وشركة العامرية للبترول ، وشركة مصر للبترول ، وشركة يونايتد جروب ، وسيف فارما ، وبيرلا كاربون ، وبرميتيون لإطارات السيارات ، وشركة إيثدكو .