«الساعة الذكية».. طفرة جديدة فى قرارات إدارة الأهلى المصري

أفادت تقارير إعلامية ببدء إدارة النادى الأهلى في مراقبة لاعبى الفريق الأول لكرة القدم، بعد خروجهم من النادى وحتى فى منازلهم.

ووفقا للتقارير الإعلامية، فإن المدير الرياضى للنادى الأهلى محمد رمضان، اقترح ارتداء اللاعبين «ساعة ذكية» فى أيديهم، ستكون مرتبطة عبر تطبيق خاص بالجهاز الإدارى لمراقبتهم ومعرفة من يسهر ومن ينام مبكرًا.

وأوضحت التقارير أن تلك «الساعة الذكية»، ستقوم بقراءة عدد ساعات النوم للاعب، وما يحتاجه منها إذا تعرض لمجهود بدنى كبير.

واستقر رمضان على تطبيق الطريقة الأوروبية بشأن عقود اللاعبين، ‎حيث سيحصل أى لاعب على 50% من قيمة عقده كمبلغ ثابت والـ50% الأخرى ستكون متغيرة بحسب البطولات التى سيتوج بها والأهداف التى يحرزها ونسبة المشاركة والالتزام.

ويذكر أن المدير الرياضى للنادى الأهلى محمد رمضان، قد بدأ فى ثورة قرارات داخل النادى الأهلى منذ تعيينه فى منصب المدير الرياضى للنادى.