إبراهيم عادل: هدفى فى موريتانيا «توفيق من ربنا» وطموحى الاحتراف

قال نجم منتخب مصر وفريق نادى بيراميدز إبراهيم عادل، بعد فوز منتخب «الفراعنة» على موريتانيا فى تصفيات أمم أفريقيا: «بحمد ربنا على الفوز وتكليل مجهودنا، وبشكر الجماهير المصرية على الدعم الدائم».

وأضاف النجم إبراهيم عادل خلال تصريحات مُتلفزة: «هدفى فى شباك منتخب موريتانيا جاء توفيق من ربنا، ومكافأة من الله على تعب جميع اللاعبين، وعايز الناس تفضل تدعمنا وتفضل ورانا، وإن شاء الله جيل قوى قادم بقيادة حسام حسن».

وتابع إبراهيم عادل: «الكابتن حسام بيدينا الدافع دايما وهو حماسى جدا وبيخليك تنزل الملعب تحاول أن تقدم كل ما لديك بنسبة 100%، وطموحى الاحتراف بعد التألق مع بيراميدز والمنتخب».