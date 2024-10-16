الدكتور سويلم يلتقى مدير عام المعهد الدولي لإدارة المياه IWMI

ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه واسبوع المياه الافريقى التاسع .. التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بمارك سميث مدير عام المعهد الدولي لإدارة المياه IWMI .

وتم خلال اللقاء استعراض موقف مذكرة التفاهم الجارى الإعداد لتوقيعها بين وزارة الموارد المائية والري والمعهد الدولي لإدارة المياه IWMI ، والتى تهدف لدعم مبادرة AWARe من خلال أنشطة البحث وتبادل المعرفة .

وتتضمن انشطة التعاون حشد جهود المكاتب الإقليمية الأربعة لـ IWMI في أفريقيا لدعم مجهودات دمج المياه في أجندة العمل المناخي العالمى تحت مظلة مبادرة AWARe ، بما في ذلك الفعاليات والاجتماعات الفنية والندوات ، بالإضافة للتعاون بين المنظمة ومركز التدريب الافريقى للمياه والتكيف المناخي PACWA من خلال تنظيم عدد من الدورات التدريبية ذات صلة وجلسات بناء القدرات ، والمشاركة بين الجانبين فى تطوير مقترحات لمشروعات قابلة للتمويل تتعلق بالمسار السادس من مبادرة AWARe .

كما يشتمل التعاون على الإستفادة من مخرجات مبادرة AWARe وقدرات IWMI في تنفيذ مشروعات بعدد من المسارات ( مبادرة السياسات والاستراتيجيات الوطنية – مبادرة الانتقال من الهشاشة إلى المرونة في مواجهة تغير المناخ في وسط وغرب وشمال آسيا – مبادرة التحولات المستقبلية لأمن المياه ) .