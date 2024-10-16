بروتوكول تعاون بين جامعة بنها و المعهد القومي للاتصالات لتدريب الطلاب في المجالات التكنولوجية

وقع الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور أحمد خطاب فتحي مدير المعهد القومي للاتصالات بروتوكول تعاون بين الجامعة والمعهد القومي للاتصالات في إطار التعاون المشترك في مجالات الأبحاث والإشراف العلمي وتدريب الطلاب على المجالات التكنولوجية.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد مصطفي الأستاذ بكلية الهندسة ببنها وضم وفد المعهد القومي للاتصالات المستشار مكرم عبد الشافي مستشار المعهد ، والدكتورة إيمان سراج الدين بكر بقسم الشبكات بالمعهد ، والدكتورة رشا سمير قسم الحاسبات والنظم بالمعهد ، والدكتورة سارة أحمد القائم بأعمال رئيس الإدارة الاستراتيجية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها على تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمراكز البحثية والجهات المتخصصة ، مما يحقق مزيدًا من التكامل والتعاون في مختلف المجالات وخاصة الاستفادة بالإمكانيات التكنولوجية للوصول إلى أرقى المستويات مع معايير الجودة المنشودة والتواصل الدائم وتبادل الخبرات العلمية ، مشيداً بالتعاون المثمر والبناء بين جامعة بنها والمعهد القومي للاتصالات.

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي إلي أن البروتوكول يعد استكمالاً للتعاون المثمر بين الجامعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لخلق وإعداد الكوادر البشرية في المجالات التكنولوجية المختلفة فيما يساهم في إتاحة فرص عمل جديدة وتمكين الشباب بمهارات متطلبات المستقبل

وأوضح ” الجيزاوي” أن البروتوكول يهدف إلى التعاون بين الجانبين في مجال التدريب العملي الميداني لطلاب جامعة بنها وخريجيها وللمجتمع المدني بمحافظة القليوبية ، وفي مجال الأبحاث العلمية المشتركة والإشراف على الرسائل العلمية بين الطرفين ، والتعاون في عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل في مختلف المجالات وغيرها من الأنشطة المشتركة.

وقال الدكتور أحمد خطاب إن بروتوكول التعاون يمثل نقطة هامة في مسيرة تطوير القدرات الرقمية في دلتا مصر، إذ يجمع التحالف بين المعهد القومي للاتصالات، بخبرته التي تمتد لأكثر من 40 عامًا كونه بيت خبرة ومركز تميز في مجالات البحث العلمي والاستشارات الفنية وبناء الكوادر الرقمية، وجامعة بنها، بتاريخها العريق الذي يمتد لأكثر من 100 عام في تحسين وتطوير التعليم وحرص الجامعة علي تقديم جودة تعليمية متميزة لطلابها.

وأضاف مدير المعهد القومي للاتصالات، أن البروتوكول يتضمن توفير حزمة من البرامج التدريبية أعدت خصيصا على أيدي مجموعة من المتخصصين بالمجالات المختلفة لتلبية احتياجات طلاب وخريجي الجامعة والمحافظة من البرامج التدريبية لسد احتياجات سوق العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد ” خطاب ” أن توقيع البروتوكول يأتي استمرارا للتعاون بين الجهتين طوال الفترة الماضية في عدد من المبادرات الرائدة، مثل أكاديمية المواهب المصرية ومبادرة شباب مصر الرقمية – العمل الحر.