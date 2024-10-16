التعليم العالي: فتح باب التقديم لجائزة البريكس السابعة للمبتكرين الشباب بسوتشي – روسيا 19 أكتوبر

برعاية دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن تلقي الطلبات من الشركات الناشئة المهتمة بالمشاركة في جائزة البريكس السابعة للمبتكرين الشباب التي سيتم تنظيمها في سوتشي – روسيا الاتحادية في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر 2024، وذلك بجوائز إجمالية تصل الي 50 ألف دولار أمريكي.

وأكد دكتور هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن جائزة مبتكري البريكس الشباب ستكون من أبرز فعاليات المنتدى التاسع للعلماء الشباب لدول البريكس، مشيرًا إلى أن المنتدى يهدف إلى توفير فرص للعلماء الشباب؛ لمشاركة تجارب بلدانهم في مجالات التعليم والبحث العلمي، وريادة الأعمال في العلوم والهندسة، وغيرها من التخصصات المرتبطة بها، ويتيح المنتدى للعلماء الشباب عرض مساراتهم المهنية وخياراتهم؛ لتطوير مهاراتهم وكفاءاتهم البحثية في ظل التطورات المتسارعة في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والابتكار.

وتهدف هذه المسابقة إلى استعراض أفضل نتائج البحوث العلمية والمشاريع المبتكرة، مع التركيز على الابتكارات التكنولوجية التي تساهم في تطوير الفروع العلمية والتكنولوجية لدول البريكس، وتشمل المجالات الرئيسة للمسابقة ما يلي:

1. التكنولوجيا الخضراء لصناعة الكيماويات

2. التكنولوجيا الخضراء لصناعة الأغذية

3. التكنولوجيا الخضراء للصناعات الزراعية

4. تقنيات الذكاء الاصطناعي

كما تحتوي الجائزة على ترشيح خاص بعنوان “البلاديوم في تكنولوجيا المستقبل”، والذي سيتم منحه بشكل منفصل.

ويشترط أن يكون عمر المشاركين وقت المسابقة أقل من 40 عامًا، وسيتم التواصل فقط مع الفرق التي استوفت الشروط، وتم تقييمها من خلال لجنة من خبراء الصندوق، وتقوم الفرق المختارة قبل يوم 24 أكتوبر باستكمال الملفات والعروض المطلوبة، من قبل اللجنة المنظمة للجائزة.

كما سيتم عقد التقييم النهائي لمشاريع المبتكرين الشباب بشكل شخصي خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر 2024 خلال فعاليات منتدى العلماء الشباب لدول البريكس، وستقتصر عروض تقديم المشاريع على 10 دقائق لكل مشروع، وسيتم منح الجوائز لأعلى 3 مشاريع حاصلة على أعلى الدرجات، بجوائز إجمالية تبلغ 50 ألف دولار أمريكي (25 ألف دولار للمركز الأول، 15 ألف دولار للمركز الثاني، و10 آلاف دولار للمركز الثالث)علمًا بأن آخر موعد لتلقي الطلبات حتى 19 أكتوبر 2024.