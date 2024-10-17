وزارة العمل: مديرية عمل الإسماعيلية تتابع أحوال المصابين بحادث تصادم ط طريق السويس

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، أنه تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، تابعت حادث التصادم على طريق الإسماعيلية – السويس ، والذى أسفر عن وفاة وإصابة عدد من العمال للوقوف على أسباب الحادث وتقديم الدعم اللازم للمصابين وعائلاتهم ، ومتابعة أحوال المصابين ، من خلال اللجنة المشكلة من مدير المديرية ومدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، وتبين أن الحادث أسفر عن وفاة عامل واحد من العاملين بمصنع الضفائر ، وتم نقل الجثمان المستشفى الحميات بالاسماعيلية ، وإصابة 10 عمال آخرين يعملون في مصنع للضفائر، وتم نقلهم إلى مستشفي طوارئ ابو خليفة بالاسماعيلية لتلقي العلاج ، حيث تلقوا العلاج وأفادت المستشفى بخروج 7 حالات بعد تلقى العلاج ، وتم نقل حالة إلى المركز الطبي العالمي بناء على طلبه ، يأتى ذلك فى إطار دور المديرية وأجهزتها فى متابعة الحوادث التى تحدث للعمال داخل نطاق المحافظة، والمتابعة مع الجهات المعنية في تقديم الرعاية للمصابين وعائلات المتوفيين ، وتوفير كافة وسائل الأمان والتأكد من تطبيق كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل المنشآت وفقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له والقوانين ذات الصلة ، ورصد الحوادث والحرائق ومعاينتها لتحليل أسباب الحوادث ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لمنع تكرار الحوادث والحد من تأثيراتها السلبية على المنشآت فى حالة حدوثها ..

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران للمديريات بالمحافظات ، والتأكيد على أهمية دور مديريات العمل ،في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات، والإيمان بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات،في إطار بيئة عمل لائقة ومستقرة ، تتوفر فيها اشتراطات السلامة والصحة المهنية للحماية والوقاية من مخاطر بيئة العمل ، وضرورة المتابعة الفورية للحوادث الطارئة وسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية في حال وقوع أي حادث جسيم بالمنشآت وتقديم تقارير مفصلة عن أسباب حدوثها للإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، وأضاف مدير المديرية أنه جرى المديرية إخطار مدير مديرية العمل ببورسعيد الكائن بها المصنع التابع له العاملين ، محل الحادث لاتخاذ إجراءاتها حول هذه الواقعة ، وكذلك إخطار مدير مديرية العمل بالشرقية الكائن بها محل عمل السائق لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، كما أكد مدير المديرية على أهمية متابعة مثل هذه الحوادث ..