الصحة: فريق الحوكمة والمراجعة يتفقد مستشفى حميات الاسماعيلية ويوجه بإعادة توزيع بعض الأجهزة الطبية على الاماكن الأكثر احتياجاً 

استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الثانية من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية لضمان تقديم خدمة صحية ذات جودة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الثانية من حملة المرور الميداني التي استهدفت محافظة الإسماعيلية، تضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى حميات الإسماعيلية، وذلك بالتعاون مع القطاعات المعنية بالوزارة وبمشاركة القطاع العلاجي، وادرة الصيدلة، وتنظيم الاسرة، وإدارة الجودة، ومكافحة العدوى، والمشروعات، لاتخاذ الاجراءات الفورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأضاف «عبدالغفار» أن الفريق تفقد أقسام الاستقبال، والعيادات الخارجية، والقسم الداخلي، والعناية المركزة، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، والتأكد من توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات، كما قام فريق المرور بتفقد قسم الاشعة، وقسم التعقيم، وغرفة النفايات، للتأكد من تطبيق معايير مكافحة العدوى، والتخلص الآمن من النفايات الطبية.

وتابع «عبدالغفار» أنه خلال المرور على قسم الرعاية تلاحظ وجود عجز في القوى البشرية، مما بتسيب في ضعف نسب الإشغال التي لا تتجاوز 30% ويوم المرور 15% فقط، وتم التوصيه بعمل مذكرة باحتياجات المستشفى من القوى البشرية والتواصل مع مديرية الصحة لتوفيرها، كما تلاحظ وجود جهازين منظار هضمي متوقفين، وبعض أجهزة المعمل، وتم التوجيه بعمل حصر للأجهزة لاعادة توزيعهم على المنشآت الاكثر احتياجاً، وذلك لتحقيق الإستفادة القصوي منهم.

واستكمل «عبدالغفار » بالمرور على مخزن المستلزمات الرئيسي تلاحظ عدم توافر بعض (مستلزمات مكافحة العدوى، ومستلزمات المطبخ، ومستلزمات القسطرة) وتم التواصل مع المديرية وتم توفير المستلزمات أثناء المرور، كما تلاحظ أيضاً عدم توافر بعض الاصناف من الادوية، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة مع المديرية لإمداد المستشفى بنواقص الادوية، كما تم التوصية بالتسجيل على منظومة سلاسل الإمداد التابعة لهيئة الشراء الموحد.

وتابع «عبدالغفار» أن ملاحظات المرور أفادت أن المستشفي بحاجة إلى اعمال تطوير ورفع كفاءة وتم مخاطبة ادارة المشروعات لاتخاذ الاجراءات اللازمة، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعتماد خطة الطوارئ ومنظومة الإطفاء وذلك بمخاطبة الجهات المعنية بالوزارة.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الفريق استكمل جولته بالمرور علي عيادة الجلدية بمحافظة الإسماعيلية التابعة لمديرية الصحة، وتم المرور على جميع الاقسام، لمتابعة سير العمل والتأكد من كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، حيث تلاحظ خلال المرور على العيادات عدم استكمال بيانات المرضى بالملفات الخاصة بهم مثل (التشخيص، ومدة العلاج) وتم التوجيه بإستكمال البيانات بملفات المرضى وتم تدريب المسئول عن التسجيل على اساسيات التسجيل الطبي.

واستطرد «عبدالغفار» أنه تلاحظ عدم وجود تكليف مدير للعيادة وتم التواصل مع مديرية الصحة لسرعة استكمال الهيكل الإداري بالعيادة وتكليف مديراً وذلك في خلال اسبوع، كما تبين قصور اعمال مكافحة العدوي، وبالتواصل مع المديرية تم تكليف مسئول مكافحة عدوى من قبل إدارة مكافحة العدوى وإدارة التمريض بالمديرية، وذلك لتدريب فريق مكافحة العدوي بالعيادة على المعايير والاساسيات الواجب تنفيذها للوصول إلى خدمة طبية ذات جوده.

وأضاف «عبدالغفار» أن الفريق أستكمل الجولة بالمرور على عيادة النفسية بالمحافظة التابعة لمديرية الشئون الصحية وتبين أثناء المرور أن العيادة بحاجة إلى توسيع وذلك لتلائم كافة الهدمات المقدمة، وتم التواصل مع المديرية، لتشكيل لجنة من إدارة المشروعات بالوزارة لدراسة زيادة الغرف، للنهوض بالمنظومة الصحية.

واستكمل «عبدالغفار» أنه تلاحظ وجود عجز بأعداد الأطباء بالعيادة، وتم التوجيه بعمل مذكرة بإحتياجات العيادة من القوى البشرية، وإرسالها للمديرية والوزارة لسد ذلك العجز، حيث تم التواصل من قبل الفريق بالوزارة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوى البشرية لتقديم خدمة طبية ذات جودة.