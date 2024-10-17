د. أحمد طه: برنامج “جهار” التدريبي يهدف إلى رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي

أكد د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية على الدور الحيوي والهام للمستشفيات الجامعية في توفير الرعاية الصحية اللازمة لقطاع واسع من المرضى بمختلف محافظات الجمهورية، وتمثل شريك نجاح أساسي بمنظومة التأمين الصحي الشامل نظرا لإمتلاكها الكوادر الطبية المتميزة والامكانيات والأجهزة المتطورة، والتي تساهم في تحقيق جهود الجمهورية الجديدة نحو بناء منظومة صحية متكاملة، ومستدامة، تعزز مكانة مصر كواحدة من الدول الرائدة في مجال الرعاية الصحية بالمنطقة.

وأضاف طه، أن مستشفيات جامعة القاهرة (قصر العيني) تعد من أعرق المؤسسات الطبية في مصر وافريقيا والشرق الأوسط، وتحظى بدعم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعم القيادة السياسية لتنفيذ خطة تطوير شاملة ترتكز على الجودة لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية، بما يسهم في تعزيز قدرة مستشفيات قصر العيني على تحمل مسؤولية تقديم الرعاية الصحية لملايين المرضى سنويا…جاء ذلك خلال افتتاحه لبرنامج التدريبي لمتطلبات السلامة (GSR) بمستشفيات جامعة القاهرة( قصر العيني).

وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على أهمية التعاون الوثيق القائم بين الهيئة ومستشفيات قصر العيني لضمان تطبيق أفضل الممارسات في تقديم الرعاية الصحية، والالتزام بمعايير الجودة العالمية، والتي تساهم في ضمان جودة الخدمات الصحية وتحسين تجربة المريض، مشيرا إلى حرص الهيئة على تقديم كافة أوجه الدعم لمختلف المنشآت الصحية لسرعة التأهيل والحصول على الاعتماد وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن “جهار” والحاصلة على الاعتماد الدولى من منظمة “الاسكوا” وتقديم خدماتها لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح د.أحمد طه، أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خطوة أساسية في خطط الدولة لإصلاح النظام الصحي، مشيرا إلى أن المنظومة الجديدة تقوم على تحقيق التغطية الصحية الشاملة والتي تضم تحت مظلتها جميع المرضى ومقدمي الخدمة الصحية وكافة الخدمات الصحية، مع الالتزام بالوصول بالخدمات الصحية الآمنة لجميع المواطنين وبأسعار عادلة.

وأشار د.أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إلى أن البرنامج التدريبي حول متطلبات السلامة (GSR) يعد أحد أهم البرامج التي ترتكز عليها الهيئة في رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي وتعزيز مهاراتهم بما يتوافق مع المعايير العالمية للجودة والاعتماد، لدعم جهود الدولة في تحسين جودة الرعاية الصحية.

وأشاد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالجهود المبذولة في مستشفيات قصر العيني بقيادة د. محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بهدف تعزيز جودة الخدمات الصحية وضمان الالتزام بالمعايير الدولية للرعاية الصحية، مؤكدًا أن الهيئة ستواصل دعمها الكامل لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والاعتماد لمختلف المنشآت الصحية التابعة لمستشفيات قصر العيني، من خلال مراجعة التصميمات الانشائية، وتقديم خدمات الدعم الفني والتدريب ومساعدة المنشآت على التأهيل والحصول على شهادة الاعتماد وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن “جهار”

ومن جانبه، أعرب د.حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني عن سعادته بالتعاون المثمر القائم مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مؤكدا الدور الرائد لطب قصر العيني والذي يؤهله لقيادة قاطرة الجودة وتطوير الخدمات الصحية وهو ما دفع القيادة السياسية إلى وضع مشروع تطوير مستشفياته على رأس اولويات تطوير القطاع الصحي.

وأكد عميد طب قصر العيني ثقته في الكوادر الصحية بمستشفيات قصر العيني من استكمال رحلة التميز التي تشهد بالفعل تطبيق أفضل الممارسات الاكلينيكية بالرعاية الصحية، مشيرا الى التعاون التام مع الهيئة لتطوير مهارات العاملين من خلال توفير البرامج التدريبية المتخصصة وخدمات “جهار” للدعم الفني في نشر ثقافة الجودة وسلامة المرضى.

وأشار عميد طب قصر العيني إلى أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تلعب دورا رئيسيا في ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال مراجعة التصميمات الهندسية لضمان مطابقة المنشآت الصحية للمواصفات والمعايير المعتمدة بما يساعد على تحقيق معايير جودة عالية في الخدمات الصحية وضمان بيئة صحية وآمنة.

جدير بالذكر، أن البرنامج التدريبي على متطلبات جهار للسلامة بمستشفيات جامعة القاهرة يتم تنفيذه بالتنسيق المشترك بين الادارة العامة للتدريب للغير بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وإدارة جودة مستشفيات جامعة القاهرة، ومن المقرر تتفيذه على مدار يومين للتعريف بمتطلبات جهار للسلامة لإعداد الكوادر البشرية لتطبيق الاعتماد المبدئي للمستشفيات، وذلك بحضور عدد ٣٥٠ متدرب من مديري ورؤساء الأقسام، ومقدمي الخدمة الصحية بمستشفيات جامعة القاهرة، كما تضمن البرنامج تنفيذ جولة ميدانية شملت كلا من وحدة الدكتور شريف مختار للحالات الحرجة، والعيادات الخارجية – بمستشفى أبو الريش الياباني.