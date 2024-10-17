إصابة يحيى الدرع مع فريقه بدورى أبطال أوروبا لكرة اليد

تعرض نجم منتخب مصر يحيى الدرع، للإصابة خلال مباراة فريقه فيزبريم المجرى مع فريديريشيا الدنماركى، فى المباراة التي جمعت بينهما على ملعب فريقه، فى الجولة الخامسة من مسابقة دورى أبطال أوروبا.

وأصيب يحيى الدرع فى ركبته، ليخرج محمولأ من جانب الطاقم الطبى خارج الملعب، فى الدقيقة 11 من زمن اللقاء.

وحقق فريق فيزبريم الفوز بصعوبة على حساب منافسه الدنماركى، بنتيجة 34-32، وقد توج يحيى الدرع مؤخرًا مع ناديه فيزبريم المجرى، بلقب بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد «السوبر جلوب»، عقب الفوز على ماجديبورج الألمانى بنتيجة 34-33 فى المباراة النهائية.