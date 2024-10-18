تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام سيراميكا فى السوبر المصرى

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة المدير الفنى السويسرى مارسيل كولر، لمواجهة نظيره فريق سيراميكا كليوباترا فى دور نصف نهائى بطولة كأس السوبر المصرى، يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر.

ووصلت بعثة فريق النادى الأهلى، إلى الإمارات مساء أمس «الخميس»، وسيخوض المارد الأحمر المران الأول على ملعب الكريكت بمدينة أبوظبى اليوم «الجمعة»، استعدادًا للقاء سيراميكا كليوباترا.

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل النادى الأهلى، لمواجهة سيراميكا كليوباترا تغييرات محدودة فى العناصر التى خاضت لقاء السوبر الإفريقى أمام الزمالك.

ويعتمد كولر، على عمر كمال عبدالواحد فى مركز الظهير الأيمن بدلًا من محمد هانى الذى يبتعد عن الملاعب بسبب الإصابة التى لحقت به أمام الزمالك، ومن المتوقع أن يتواجد أشرف دارى على حساب ياسر إبراهيم بجوار رامى ربيعة لأول مرة فى خط الدفاع.

ويأتي تشكيل الأهلى المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: يحيى عطية الله، أشرف دارى (ياسر إبراهيم)، رامى ربيعة، عمر كمال

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، محمد مجدى أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات، وسام أبو على، طاهر محمد طاهر

وتقام مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا على ملعب استاد محمد بن زايد، يوم «الأحد» المقبل، فى تمام الساعة الثامنة مساءًا لتوقيت القاهرة.