مارسيل كولر يضع خطة الأهلى للاحتفاظ بلقب السوبر المصرى

عقد المدير الفنى لفريق النادى الأهلى، السويسرى مارسيل كولر، جلسة صباح اليوم «الجمعة» مع الطاقم المعاون له لمناقشة خطة احتفاظ فريق النادى الأهلى بلقب كأس السوبر المصري.

كما وضع مارسيل كولر، مع معاونيه خطة الإعداد خلال التدريبات، والاستعداد بشكل مناسب للمنافسة على اللقب.

ويلتقى فريق النادى الأهلى بنظيره سيراميكا كليوباترا يوم «الأحد» المقبل، على ملعب استاد «محمد بن زايد» بمدينة أبوظبى، فى إطار دور نصف نهائى بطولة كأس السوبر المصرى.

وسينطلق مران الأهلى الأول فى الإمارات، اليوم «الجمعة» فى الخامسة بتوقيت القاهرة، ويقام على ملعب الكريكت بمدينة أبوظبى.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى الإمارات مساء أمس «الخميس»، فى وجود رئيس النادى الكابتن محمود الخطيب، وأمين الصندوق المهندس خالد مرتجى، وعضوا مجلس الإدارة محمد شوقى وطارق قنديل.