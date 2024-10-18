جوميز يحدد مهاجم الزمالك ضد بيراميدز فى السوبر المصرى

حسم مدرب الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، قراره بشأن مهاجم الفريق الأساسى فى مواجهة بيراميدز المرتقبة، حيث يلتقى فريق الزمالك بنظيره بيراميدز يوم «الأحد» المقبل، فى مباراة دور نصف نهائى مسابقة كأس السوبر المصرى.

واستقر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بتادى الزمالك جوزيه جوميز، على الدفع بالمهاجم التونسى سيف الدين الجزيرى فى تشكيل الزمالك الأساسى ضد بيراميدز.

ورفض جوزيه جوميز مقترح جهازه المعاون بمشاركة ناصر منسى أساسيًا فى خط هجوم الفريق أمام بيراميدز، حيث يرى جوميز، إن الخيار الأفضل هو بقاء ناصر منسى احتياطيًا فى مباراة الزمالك وبيراميدز ليكون ورقة رابحة للاستفادة منه فى الشوط الثانى وتكرار سيناريو مباراة السوبر الإفريقى أمام الأهلى.