الزمالك يخوض مرانه عصر اليوم استعدادًا للسوبر المصرى

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز خوض مران اليوم فى الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت الإمارات، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، وذلك استعدادًا لخوض بطولة السوبر المحلى.

وسيؤدى فريق نادى الزمالك تدريبه على الملعب الفرعى باستاد زايد للكريكت، والذى استضاف مران الفريق أمس «الخميس».

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة فى بطولة السوبر المحلى، والمقرر إقامتها فى الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجارى بمشاركة أندية الأهلى وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقى فريق نادى الزمالك أمام نظيره فريق بيراميدز فى نصف النهائى، فى تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، مساء يوم «الأحد» المقبل.