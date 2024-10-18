نقابة المحامين تدين اغتيال يحيى السنوار.. وتتقدم بخالص العزاء إلى الشعب الفلسطيني وأسرة الشهيد

تدين نقابة المحامين برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اغتيال القيادي الفلسطيني يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس)، الذي طالته يد الغدر وهو يقاتل العدو الصهيوني.

وتشدد نقابة المحامين، على أن هذه الجرائم المنكرة التي يمارسها الكيان المحتل، تشكل استفزازاً جديدأ للشعب الفسطيني، وتقوض الجهود المبذولة من أجل وقف الحرب فى قطاع غزة.

وتؤكد نقابة المحامين، أن تلك الجريمة تعد تصعيداً خطيراً ينذر بمخاطر إشعال المواجهة في المنطقة بشكل يؤدي إلى عواقب وخيمة.

وتناشد نقابة المحامين، المجتمع الدولي بالمسارعة، بضرورة ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة البشعة، قبل أن تنفلت الأوضاع إلى ما لا يمكن السيطرة عليه .

وتتقدم نقابة المحامين في مصر بخالص العزاء إلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى الشعب الفلسطيني، وإلى أسرة الشهيد يحيى السنوار بأحر التعازي، وإنا لله وإنا إليه راجعون.