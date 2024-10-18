محافظ القليوبيه يتفقد نفق الزراعه بحي غرب شبرا الخيمه

قام أيمن عطيه محافظ القليوبيه ظهر اليوم الجمعة بجولة ميدانية لمتابعة انتظام منظومة النظافة الجديدة داخل انفاق المشاه ( نفق المؤسسه ونفق كليه الزراعه ونفق ناصر ) ،بهدف الارتقاء بمستوى النظافة العام واستعادة الوجه الحضاري لمدينة شبرا الخيمة نفق كليه الزراعة بحي غرب شبرا الخيمة، مشددًا علي رئيس حي غرب شبرا بالتواجد على مدار اليوم، وعدم السماح بوجود أي مخلفات مع تنفيذ حملات نظافة دورية بالأنفاق، وصيانة كشافات الإضاءة لضمان استدامه الخدمة وخلال تفقد محافظ القليوبيه نفق كليه الزراعه بحي غرب شبرا الخيمه حيث لاحظ عدم وجود كشافات أناره داخل النفق وعلي الفور وجه باعاده تركيب خطوط أناره داخل النفق كما وجه بالتنسيق مع مديريه امن القليوبيه بتخصيص أفراد امن داخل الأنفاق لعدم سرقه كشافات الاناره مره اخري وتامين الإنفاق ً

وفى سياق متصل شدد عطيه على رفع الإشغالات اعلي الانفاق والاستمرار بمتابعة النفق لعدم تواجد أي باعة بداخله وعدم إعاقة عبور المواطنين، موجها أيضا باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين

كما كلف المحافظ الاستاذ خالد عرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمه باستغلال احدي مسارات النفق لطرحه للمستثمرين من شباب الخرجين واستكمل المحافظ الجوله بتفقد أعمال النظافه بشارع ١٣٥ بحي شرق شبرا الخيمه حيث وجه نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة بتشكيل حملات دوريه للقضاء علي ظاهره النبيشه ، مناشدا المواطنين بضرورة التعاون مع شركه نهضه مصر بالالتزام بمواعيد إخراج القمامة، وعدم إلقاءها في الشوارع للحفاظ على نظافة المدينة وتحسين البيئة.

وأكد عطيه ، على أهمية الحفاظ على نظافة الحي، وأن ذلك مسؤولية الجميع، مشيراً إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لحل مشكلة القمامة بمدن المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

جاءت الجولة بحضور كل من النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والمحاسب خالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمه والأستاذ محمد علي نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمه وممثلي شركة نهضه مصر، وعدد من القيادات التنفيذية.