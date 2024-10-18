  وزير الإسكان: إتاحة 5 % من “مسكن – محور الأراضي” لذوى الهمم أو ذويهم بولاية بـ20 مدينة جديدة

صرح شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تقرر إتاحة نسبة 5% “426 قطعة أرض” من إجمالى 8521 قطعة معلن عن طرحها فى 20 مدينة جديدة تشمل مدن ( غرب قنا الجديدة – أسيوط الجديدة – السادات – بدر – بني سويف الجديدة – حدائق أكتوبر – طيبة الجديدة – المنيا الجديدة – برج العرب الجديدة – أخميم الجديدة – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة – ناصر الجديدة – أسوان الجديدة – ملوي الجديدة – العاشر من رمضان – 6 أكتوبر – الشروق – العبور)، لذوى الهمم أو ذويهم بولاية، وذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير سبل الرعاية والاهتمام بأبناء الوطن من ذوى الهمم.

وأوضح وزير الإسكان، أنه يتم التقدم لحجز الأراضي من خلال الموقع الإلكتروني “مسكن – محور الأراضي” (www.reserve.newcities.gov.eg‏)، وسيتم إتاحة كراسات الشروط موضحاً بها أسلوب السداد والمواقع والأسعار والمساحات، والتقدم للحجز، من خلال موقع “مسكن – محور الأراضي” اعتباراً من يوم 7/11/2024، وحتى يوم 6/1/2025، ويتم التخصيص بنظام القرعة العلنية، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إجرائها لاحقاً.

وقال الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية: يقوم المتقدم للحجز من ذوى الهمم أو ذويهم بولاية، بالتسجيل على الموقع الإلكتروني “مسكن – محور الأراضي” (www.reserve.newcities.gov.eg‏)، حيث يتم إدخال البيانات الأساسية (الإسم – الرقم القومي – البريد الإلكتروني – رقم التليفون – العنوان – رقم كارت الخدمات المتكاملة) ويتم إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، وكارت الخدمات المتكاملة.

وأضاف نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية: يقوم المتقدم بالدخول على المدينة المراد الحجز بها واختيار محور الأراضي من بين المحاور المطروحة، واختيار القطعة ثم يقوم بسداد مبلغ جدية الحجز ومصاريف الدراسة على الرقم المرجعي الذى تم استخراجه من الموقع بأحد الوسائل الآتية (ماستر کارد – سداد كاش عن طريق فورى بلس – تحويل بنكي عن طريق بنك التعمير والإسكان)، ويتم إرفاق مستند السداد على الموقع.

ولفت الدكتور حسن الشوربجي، إلى أنه فور انتهاء فترة التقديم للحجز، يتم مراجعة طلبات الحجز المقدمة، وحصر أعداد المتقدمين المستوفين للشروط والمسددين لجدية الحجز، وإخطارهم بموعد ومكان إجراء القرعة بينهم وفقا لنسبة 5 % من الأراضي بعدد (426 قطعة) من إجمالي الأراضي المطروحة للأفراد بعدد (8521) قطعة أرض، على أن تبدأ إجراءات القرعة بذوي الهمم أولا، ثم يتم استكمال إجراءات القرعة لباقي الحاجزين من الأفراد.