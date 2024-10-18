بيان برلماني عاجل لاستدعاء رئيس الوزراء بسبب رفع أسعار المحروقات

تقدم النائب أحمد فرغلي ببيان عاجل وبطلب استدعاء فورى لرئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، بشأن قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات (البنزين والغاز والسولار والمازوت) فى ظل الأزمة الإقتصادية التى يعانى فيها الشعب المصرى الأمر الذى سيؤدى إلى ارتفاع جميع أسعار السلع والمواصلات وزيادة فى نسب التضخم دون أن يكون للحكومة أى رؤية أو دراسة إلى تبعات القرار اجتماعيًا وسياسيًا فى ظل وضع اقتصادي سيئ للشعب المصرى نتيجة لفشل الحكومة فى إدارة الملف الاقتصادي، وإعتمادها على سياسة الإقتراض فقط بجانب التوسع فى إقامة المشاريع الضخمة، دون أن يكون هناك غطاء مالى يكون متوفر بالخزانة العامة للدولة لكى تستطيع إقامة هذه المشاريع، وكذا إختلاف أولويات الحكومة مع إحتياجات الشعب المصرى فى ظل برامج حمائية ضعيفة جداً تقدمها الحكومة للأسر الأقل إحتياجاً حتى وصل الأمر إلى إنهيار الطبقة المتوسطة إجتماعياً واستحداث طبقة جديدة وهى طبقة معدومي الدخل وتحولت الطبقة المتوسطة إلى محدودى دخل.

وقال النائب: وجب على الحكومة أن تنظر ولو لمرة واحدة لمعاناة الشعب المصرى اجتماعيًا واقتصاديًا وأن يتم تغيير فى برنامج الحكومة الذى تم عرضه على المجلس والخاص برفع الدعم تدريجياً عن الكهرباء والسولار والبنزين والغاز على مراحل بنهاية عام 2025.