وزارة العمل في 7 أيام.. حوار إجتماعي بشأن مشروع قانون العمل.. وجولة ميدانية في مواقع عمل بالإسكندرية

أصدرت وزارة العمل اليوم السبت “تقريرا” بشأن نشاط الوزارة خلال الـ 7 أيام الماضية..استكمل وزير العمل محمد جبران رئاسته، جلسات ” الحوار الاجتماعي” بشأن مناقشة مشروع قانون العمل ، الذي يتضمن 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،وذلك تمهيدًا لطرحه على مجلس النواب ،واصداره ،حيث شارك في الإجتماع، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،وايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال،والجهات المعنية بملف العمل ..وفي جولة داخل محافظة الأسكندرية ،التقى وزير العمل،مع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، في بداية الجولة ، بحضور محمد كمال وكيل مديرية العمل بالمحافظة،وذلك للتباحث بشأن مجموعة من الملفات المشتركة ، كما سَلَّم وزير العمل،ومحافظ الإسكندرية ،34 عقد من أصل 69 عقد عمل لذوي الهمم، تم توفيرها خلال هذا الشهر ،لمواطنين بمحافظة الأسكندرية،وذلك في إطار خطة دمجهم في سوق العمل تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وكذلك تسليم جوائز لعدد 44 من أصل 120 من المتفوقين خريجي “برنامج تدريبي” بالتعاون مع شركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم ، وفي ختام جولته في المحافظة ،شهد الوزير جبران،ختام فعاليات مبادرة “سلامتك تهمنا” المنعقدة في شركة سيدي كرير للبتروكيماويات “سيدبك”،برئاسة المهندس محمد ابراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والتي أطلقتها وزارة العمل بالتعاون مع 17 شركة من المنطقة الغربية لمحافظة الإسكندرية ،بهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والإنتاج ،في إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان..

خلال الأسبوع استقبل وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة،السفير محمد البدري،سفير مصر الجديد لدى دولة ألمانيا،والذي يتولى مهام عمله خلال أيام،وذلك في إطار حرص الوزير جبران على التواصل،والتعاون في الملفات المُشتركة المُرتبطة بقضايا العمل بين “البلدين” ..كما إستقبل وزير العمل ، بمقر “الوزارة” وفدًا من مؤسسة التدريب المهني الأردنية،وذلك للترحيب بهم،عقب لقائهم مع مسؤولي إدارتي العلاقات الدولية والتدريب المهني بالوزارة،وتمنى الوزير للوفد الأردني نجاح برنامج الزيارة ،والمزيد من التعاون في مجال التدريب المهني، والتعرف على أهم الخبرات وتبادلها بين البلدين، وخاصة في مجال التدريب المهني الخاص بقطاع السيارات الكهربائية ..ومن أبرز الأنشطة والتوجيهات، أعلن السيد /محمد جبران وزير العمل ،عن البدء في نزول “لجان متخصصة”، من إدارتي “العمالة غير المنتظمة”،و”التدريب المهني”، ومديريتي عمل القاهرة ،ومطروح ،بالتنسيق مع هيئتي” التأمينات الاجتماعية “،و”التأمين الصحي”،الى بعض مواقع للعمالة غير المنتظمة في العاصمة الإدارية الجديدة،ومشروع محطة الضبعة النووية،لاختبارهم ،واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة،وتراخيص مزاولة الحرفة لهم،وبالمجان ،تمهيدًا للتأمين الصحي عليهم ..من جانبها أعلنت وزارة العمل ،عن طريقة التقديم على 225 فرصة متوفرة الأن في شركة اللولو هايبر ماركت للأسواق التجارية “لولو إنترناشينال جروب”،داخل فروع مصر، كما أعلن وزير العمل،عن توفير 3000 فرصة عمل للشباب المصري، بالتنسيق مع شركة حسن علام للإنشاءات في عدد من التخصصات ،وذلك داخل مشروع محطة الضبعة النووية،بمحافظة مرسى مطروح ..وقالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية المهنية بالوزارة ،قامت بتنفيذ تجربة إخلاء طوارئ فى بعض أدوار ديوان”الوزارة” بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بالدورين السادس والسابع .. وأصدرت وزارة العمل ،هذا الاسبوع نشرة التوظيف نصف الشهرية ،التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات ،تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص ،وقالت”الوزارة” أنها تلقت طلبات من 84 شركة قطاع خاص في 11 محافظة لديها 5548 وظائف مٌتوفرة الأن،في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة “ذوي الهمم”، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقاً للحد الأدنى للأجور ،فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعى .. وتواصل مديريات العمل في المحافظات تنفيذ توجيهات الوزير جبران، بالاستمرار في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان” وذلك من خلال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والإنتاج ،وكذلك تكثيف الجهود في مراكز التدريب المهني لتنمية مهارات الشباب على مهن المستقبل ،في اطار خطة الوزارة “التدريب من أجل التشغيل”..وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم.