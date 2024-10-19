فى البروفة الأخيرة للسوبر.. جوميز يُلقى محاضرة للاعبيه بفندق الإقامة

أبلغ المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، اللاعبين بموعد المحاضرة الأخيرة الليلة لإلقاء التعليمات عليهم قبل مواجهة بيراميدز المقرر لها غداً «الأحد» فى بطولة كأس السوبر المصري.

ويشرح جوميز العديد من التعليمات على اللاعبين ومراجعة بعض الجوانب الفنية، والتأكيد على تنفيذها فى لقاء بيراميدز، كما ينوي البرتغالى التشديد على اللاعبين بالالتزام بقرارات الجهاز الفنى قبل اللقاء المرتقب غداً.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها فى الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع بيراميدز فى نصف النهائى في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، مساء غدا «الأحد».

رصد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، مكافآت خاصة للاعبين لتحفيزهم للتتويج ببطولة السوبر المصرى، وإثبات أن الفوز على الأهلى وحصد لقب السوبر الأفريقى لم يكن عن طريق الصدفة.

ووعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم حسين لبيب رئيس النادى خلال الجلسة التى عقدوها معه ببذل قصارى جهدهم لإسعاد جماهير القلعة البيضاء واستكمال المسيرة الناجحة للفريق قبل انطلاق الموسم.