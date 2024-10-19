عسكريون : المراة المصرية قوية فى أوقات السلم والحرب وتسعى دائماً لتحقيق استقرار الدولة

أكد اللواء علي حفظي محافظ شمال سيناء الاسبق وقائد قوات الاستطلاع في حرب اكتوبر ، أن نصر أكتوبر جاء بسبب خداع العدو وافقا ده توازنه والتزام السرية التامة عند التخطيط والتنفيذ وكان هناك فضل لالتحام القيادة السياسية والقوة العسكرية والشعب، مشيراً الى ان هناك دائماً علاقة بين الماضي والحاضر لذلك يجب الحفاظ على التواصل بين الاجيال لنقل الخبرة والحكمة للشباب الذي يحمل القوة والعزيمة… جاء ذلك خلال ندوة نظمتها لجنة المحافظات بالمجلس القومى للمرأة بعنوان “المرأة المصرية وروح اكتوبر ودورها في بناء القيم”

فيما أشار اللواء طيار أركان حرب حسن رئيس أركان القوات الجوية الأسبق، راشد إلى أهمية دور المرأة في فترة الحرب داخل منزلها في إدارة الأمور المالية والحالة النفسية والصحية للأسرة او في ساحة الحرب من حيث القيام بالطهي وإرسال الطعام والإغاثات والعمل كممرضات بالمستشفيات لعلاج مصابي الحرب.

وأشار اللواء رفعت قمصان نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ومستشار مجلس الوزراء الاسبق الى ضرورة رفع الوعي عند الاجيال الجديدة ليكونوا على دراية بالوضع الإقليمي والمخاطر السياسية والاقتصادية والجغرافية للدولة والدول المجاورة كما اكد على ان المراة المصرية دائماً قوية فى اوقات السلم والحرب وتسعى دائماً لتحقيق استقرار الدولة و الحفاظ على الاستقرار الداخلي للأسرة.