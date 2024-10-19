الدورى المصرى يبدأ 30 أكتوبر وينتهى 30 مايو.. وكأس الرابطة 10 يونيو

أكد رئيس رابطة الأندية المحترفة أحمد دياب، أن النسخة الجديدة من الدورى المصرى “دورى Nile”، ستبدأ 30 أكتوبر الجارى وتنتهى فى 30 مايو المقبل، على أن تبدأ بطولة الرابطة 10 يونيو المقبل.

وقال أحمد دياب: “انتهينا من موسم صعب ومزدحم وطويل على الأندية واللاعبين، وأنجزنا العديد من الملفات منها ملف الجمهور وطورنا البث مع الشركة المتحدة وقنوات اون تايم”.

وأضاف رئيس رابطة الاندية المحترفة: “اتفقنا علي قرار جماعى على نظام استثنائى للدورى للتخلص من تلاحم المواسم، الدورى ينتهى 30 مايو وكأس الرابطة 10 يونيو، النظام الاستثنائى سيشهد منافسة قوية وبذلنا مجهود كبير فى اللائحة الجديدة”.

ويشهد الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري لموسم 2024-2025، شكل ونظام استثنائى عن بقية المواسم الماضية.

ويقام الدورى المصرى لموسم 2024-2025 من دور واحد بينما الدور الثانى سيتم إقامته من مجموعتين.

وتضم كل مجموعة 9 فرق ليصبح عدد مباريات كل فريق 25 بدلا من 34.

وتتنافس الفرق الـ9 الأولى من الدور الأول على اللقب في الدور الثاني، وأيضاً تحديد الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية، فيما تتنافس الـ9 فرق الأخرى على تجنب الهبوط.