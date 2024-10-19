مدرب سيراميكا: نستطيع المنافسة على السوبر فى وجود الأهلى والزمالك

قال المدير الفنى لفريق نادى سيراميكا كليوباترا أيمن الرمادى، فى تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة فريقه المرتقبة أمام الأهلى مساء غدًا “الأحد”، فى نصف نهائى بطولة كأس السوبر المصرى: «سعيد بتواجدي هنا في بطولة كأس السوبر المصري للعام الثاني على التوالي، وهدفنا تقديم أداء يليق بالحدث».

وأضاف الرمادى: «تعاقدنا مع عدد كبير من الصفقات الجديدة هذا الصيف بعد رحيل مجموعة مميزة من اللاعبين، وأتمنى أن يصل الفريق للتجانس المطلوب بأسرع وقت ممكن وهذا تحدى صعب».

وتابع المدير الفنى لفريق سيراميكا: «قررنا إلغاء معسكر الفريق فى بولندا بسبب عدم وضوح صورة جدول الدورى الممتاز، واللاعبين لديهم القدرة على مجاراة أى فريق بما فيهم الأهلى والزمالك، وأثبتنا ذلك الموسم الماضى ».

وأختتم المدير الفنى لفريق سيراميكا كليوباترا تصريحاته، قائلا: «لا يخفى على أحد قيمة ناديى الأهلى والزمالك، ومواجهتهما دائما تكون الأهم فى الموسم والأكثر متابعة وجماهيرية».