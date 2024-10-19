محافظ الجيزة: رصف وتطوير ورفع كفاءة عدداً من الطرق الرابطة بين المراكز والقري بكرداسة وأوسيم ومنشاة القناطر

تشهد مراكز ومدن محافظة الجيزة أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة للعديد من المحاور المرورية الرابطة بين المراكز والقري لتسهيل حركة سير المواطنين .

و قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة تفقدية متابعة مشروعات الخطة الإستثمارية الجاري تنفيذها من خلال مديرية الطرق بالمحافظة نطاق مراكز ومدن كرداسة وأوسيم ومنشأة القناطر.

شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية الدورية للأعمال والتنسيق مع مديرية الطرق والشركات المنفذة لضمان الإلتزام بالجداول الزمنية للإنتهاء من القطاعات وفق المواصفات المحددة لها .

وأشار النجار أن مشروعات التطوير تأتي فى إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وإنشاء محاور مرورية جديدة لإستيعاب الحركة المتوقع إرتفاعها عقب إفتتاح العديد من المشروعات القومية الجديدة بنطاق المحافظة إلى جانب حركة سير المركبات المارة بالمحافظة بالطرق الرابطة مع المحافظات المجاورة والتى من المقرر الإنتهاء من تلك المشروعات مع نهاية العام المالى الجاري.

ووجه المحافظ مسؤلى الإنارة بإجراء إختبارات لكفاءة منظومة الإنارة بكل قطاع من قطاعات الأعمال ومدها بالعدد الكافى من أعمدة الإنارة وإستثمار المتبقى لدعم طرق جديدة بنطاق الأحياء والمراكز والمدن، مشددا على رفع كافة الإشغالات ومنع التعديات والتنسيق مع أصحاب المنشأت الخاصة ومسؤلى المنشأت العامة لتطوير ودهان الأسوار.

وخلال جولته اطلع محافظ الجيزة من مدير مديرية الطرق علي نسب تنفيذ أعمال التطوير بطريق طراد النيل نطاق مركز أوسيم بطول ٤كم عرض ١٥م لكل اتجاه والذي تم الانتهاء منه بالكامل ليضاف الي منظومة الطرق بالمحافظة.