برلماني: كلمة الرئيس في البريكس تعظم الدور الاقتصادى للدول التجمع

أكد النائب محمد عزت القاضى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال منتدى أعمال تجمع البريكس، أبرزت مكانة مصر باعتبارها المسار الأفضل للنفاذ للأسواق الواعدة بقارة أفريقيا، خاصة بعد التطور الكبير الذي شهدته العلاقات المصرية – الأفريقية خلال السنوات الأخيرة، والنشاط المصري الفاعل داخل القارة السمراء، مشيرا إلى أن الرئيس كان حريصا على عرض الخطوات الطموحة التي اتخذتها مصر من أجل تحسين مناخ الاستثمار.

وأوضح النائب أن كلمة الرئيس السيسى كانت واقعية وتضمنت رسائل وتوصيات هامة لعل أبرزها أن يخروج المنتدى بنتائج ملموسة تسهم فى تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادى بين دول البريكس مع إيلاء الاستثمار فى الموارد البشرية الأهمية القصوى باعتباره مكونا وشرطا أساسيا، لتحقيق التنمية والنهضة فى بلادنا، مضيفا أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال منتدى أعمال تجمع البريكس، تضمنت رسائل على الصعيدين الدولي والإقليمي، مشيرا إلي أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيى وضعت خارطة طريق لإثراء التكامل الاقتصادي بين دول التجمع، وتعظم دور البريكس كتكتل اقتصادى بارز فى زيادة النمو الاقتصادى العالمى خاصة فى ظل ما تمتلكه دول التجمع من فرص اقتصادية واستثمارية هائلة لاسيما فى مجالات الطاقة المتجددة، والتحول الرقمى والصناعات التحويلية التى أضحت من أهم ركائز تحقيق التنمية.

وأضاف القاضي أن الرئيس السيس أبرز خلال كلمته المشروعات المصرية الطموحة وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التى تنطوى على فرص استثمارية كبيرة سواء من حيث ما توفره من قاعدة صناعية متنوعة أو مميزات تصديرية لجميع مناطق العالم فى ضوء عضوية مصر، فى العديد من الاتفاقيات ومناطق التجارة الحرة الإقليمية التى تجعل من مصر، المسار الأفضل للنفاذ إلى الأسواق الواعدة، خاصة بالقارة الإفريقية التى أضحت قارة المستقبل، فى ضوء ما تمتلكه من فرص اقتصادية واستثمارية.