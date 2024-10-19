مستقبل وطن: كلمة الرئيس وضعت خارطة لإثراء التكامل الاقتصادى بين دول البريكس

قال المهندس ياسر الحفناوي القيادى بحزب مستقبل وطن، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال منتدى أعمال تجمع البريكس، تضمنت رسائل على الصعيدين الدولي والإقليمي، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس السيسى وضعت خارطة طريق لإثراء التكامل الاقتصادي بين دول التجمع، وتعظم دور البريكس كتكتل اقتصادي بارز فى زيادة النمو الاقتصادى العالمى خاصة فى ظل ما تمتلكه دول التجمع من فرص اقتصادية واستثمارية هائلة لاسيما فى مجالات الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي والصناعات التحويلية التى أضحت من أهم ركائز تحقيق التنمية.

وأشار الحفناوى، إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى أوضحت تواصل جهود مصر لتطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، لا سيما الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى الاستمرار فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة وتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ، فى مختلف أنحاء البلاد بما يتسق مع خططنا وأهدافنا الطموحة.. لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى الاستراتيجي والفريد لمصر.

وأضاف الحفناوي أن الرئيس السيس أبرز خلال كلمته المشروعات المصرية الطموحة وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التى تنطوى على فرص استثمارية كبيرة سواء من حيث ما توفره من قاعدة صناعية متنوعة أو مميزات تصديرية لجميع مناطق العالم فى ضوء عضوية مصر، فى العديد من الاتفاقيات ومناطق التجارة الحرة الإقليمية التى تجعل من مصر، المسار الأفضل للنفاذ إلى الأسواق الواعدة، خاصة بالقارة الإفريقية التى أضحت قارة المستقبل، فى ضوء ما تمتلكه من فرص اقتصادية واستثمارية.

وثمن الحنفاوي، ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته في تجمع البريكس أن الكثافة الشبابية لمصر تصل إلى حوالى “65%” من سكانها، وهو ما يعزز الجوانب الاقتصادية لمصر ويجعلها دولة قادرة على النهوض بشكل قوي وسريع في ظل ما تمتلكه من طاقة شبابية هائلة.