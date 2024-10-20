4 تغييرات فى تشكيل الأهلى لمواجهة سيراميكا.. وشوبير أساسيا

أعلن المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مارسيل كولر، تشكيل الفريق الذى سيخوض به مباراة سيراميكا كليوباترا التى تنطلق فى الثامنة مساء اليوم “الأحد”، على استاد محمد بن زايد بالإمارات، فى نصف نهائى كأس السوبر المصرى.

وجاء تشكيل النادى الأهلى كالتالى:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير – خط الدفاع: عمر كمال، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله – خط الوسط: أكرم توفيق، كريم نيدفيد، محمد مجدى أفشة – خط الهجوم: إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو.