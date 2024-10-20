جوزيه جوميز: التفاصيل الصغيرة حسمت الفوز.. وتدربنا على ركلات الترجيح

قال المدير الفني لفريق الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، أنه أكد بالأمس، أن لقاء بيراميدز سيكون غاية فى الصعوبة، وشدد على أن كلا الفريقين عمل على غلق المساحات.

وأضاف المدير الفنى للفريق الأبيض، فى المؤتمر الصحفى اليوم “الأحد”، بعد فوزهعلىنظيرهفريقبيراميدز: “ارتكبنا خطأ كبير استغله فريق بيراميدز وسجل هدف التقدم”.

وقال جوميز: “لم نلعب مباراة سهلة، وكان لقاء صعب أمام منافس صعب جداً، واعتمدنا فى بعض الأحيان الضغط وسنحت لنا فرصتين لم نحسن استغلالهما بعد التعادل”.

ووجه جوميز التهنئة للاعبى بيراميدز والمدير الفنى على المباراة الكبيرة، وشدد على أنه سعيد بأداء فريقه وتحقيق الفوز فى المباراة.

وتابع جوزيه جوميز، قائلاً: “نسعى لتجهيز عمر جابر للمباراة النهائية، وسيتم متابعة حالة نبيل عماد “دونجا”، لمعرفة موقفه من اللحاق باللقاء المقبل من عدمه”.

وأضاف المدير الفنى: “هناك بعض اللاعبين الجدد دخلوا المباريات مع الفريق، وباقى اللاعبين سيتواجدون بمرور الوقت فى المباريات”.

واختتم جوميز: “الزمالك يخوض مبارياته من أجل الفوز، ويرغب فى التتويج ببطولة السوبر المحلى”.