صلاح يهز شباك تشيلسى ويواصل كتابة التاريخ فى الدورى الإنجليزى

أحرز النجم المصرى محمد صلاح هدف التقدم لفريقه ليفربول أمام ضيفه تشيلسى خلال المباراة التى جمعت بين الفريقين اليوم “الأحد”، فى قمة الجولة الثامنة لبطولة الدورى الإنجليزى.

وسجل محمد صلاح الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 28 من ركلة جزاء.

وذكرت شبكة “سكواكا” المختصة في إحصائيات كرة القدم، أن صلاح وصل لهدفه رقم 162 فى الدورى الإنجليزى ليتساوى مع جيرمين ديفو، نجم توتنهام السابق، الذى يأتى فى المركز التاسع لقائمة أفضل الهدافين في تاريخ “البريميرليج”.

وأضافت الشبكة: “ثمانية لاعبين فقط في تاريخ الدوري الإنجليزى سجلوا أهدافا أكثر من صلاح”.

ويذكر أن صلاح مازال بعيدا عن قائمة الخمسة الأوائل، إذ يفصله عن الأرجنتينى سيرجيو أجويرو، أسطورة مانشستر سيتى وصاحب المركز الخامس، 23 هدفا.

ويغرد المهاجم الدولى الإنجليزى السابق آلان شيرار منفردا في صدارة قائمة الهدافين التاريخيين للدورى الإنجليزى برصيد 260 هدفا.