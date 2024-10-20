الأهلى يضرب موعدًا مع الزمالك فى نهائى السوبر المصرى

بلغ فريق النادى الأهلى نهائى بطولة السوبر المصرى بعد فوزه مساء اليوم “الأحد”، على نظيره فريق سيراميكا كيلوباترا، بهدفين لهدف، ليضرب موعدا ثأريا أمام فريق نادى الزمالك يوم “الخميس” المقبل، فى المباراة النهائية.

دخل فريق النادى الأهلى المباراة بقوة وسجل هدفا مبكرا للغاية فى الثوانى الأولى من المباراة بعد استغلال طاهر محمد طاهر سوء تفاهم بين دفاع سيراميكا وحارس مرماه محمد بسام ليضع الكرة برأسه فى الشباك.

وفى الدقيقة 45 من المباراة عادل فخرى لاكاى النتيجة لصالح سيراميكا، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت على يمين الحارس مصطفى شوبير.

وفى الشوط الثانى عاد طاهر وأحرز الهدف الثانى للأهلى بعد استقباله عرضية من المغربى يحيى عطية الله ليسددها بقوة فى أعلى شباك الحارس محمد بسام معلنا تقدم الأهلى وهى النتيجة التى انتهت بها المباراة.

ويواجه الأهلى غريمه التقليدى الزمالك على ملعب محمد بن زايد فى نادى الجزيرة بالعاصمة الإماراتية أبوظبى يوم “الخميس” المقبل.

ويأمل الأهلى فى الثأر لخسارته لقب السوبر الأفريقى فى 27 سبتمبر الماضى أمام الزمالك فى المباراة التى حسمتها ركلات الترجيح لصالح الفريق الأبيض على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض.