برلمانية تطالب الحكومة بتوضيح خطتها للسيطرة على أسعار خامات السلع بعد رفع أسعار المحروقات

تقدمت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بالبرلمان بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن رفع الدعم عن المحروقات ودعم الكثير من السلع والخدمات، مشيرة إلى أن الحكومة تتبني خطه إصلاح اقتصادي وتعتبر من أهم خطوات الحكومة في رفع الدعم عن المحروقات وبعض الخدمات والسلع مما ينعكس على رفع أسعار الخامات والخدمات.

وطالبت عضو مجلس النواب الحكومة بمتابعة ومراقبة ووضع أسعار معلنة ومحددة تكون أمنة ومتوقعة للخامات العامة للسلع الاستراتيجية بناء على خطة رفع الأسعار، كما دعت النائبة الحكومة إلى كشف خطتها المتبعة للسيطرة والمراقبة على الأسواق.