البرلمان والحكومة يوافقان على مقترح إضافة “وزير الصحة” لتشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، على مقترح النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإضافة “وزير الصحة” لتشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وذلك بعد موافقة الحكومة ومقرر لجنة التعليم في الجلسة على المقترح.

وطالبت النائبة أميرة العادلي بإضافة “وزير الصحة” لتشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار الوارد في المادة (2)، مؤكدة على أن مشروع القانون من ضمن أهدافه ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، لذلك هناك أهمية كبيرة جدا لإضافة “وزير الصحة” لتشكيل المجلس، فهو يمثل وزارة الصحة المسئولة عن سوق العمل في القطاع الصحي من تكليف الأطباء والتمريض والصيادلة، والكثير من الوظائف والمهن الأخرى في سوق العمل الصحي.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ليس لديها مانع من إضافة “وزير الصحة” لتشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، قائلا: اقتراح ضم وزير الصحة نوقش في اللجنة وأنا تشاورت مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة وأبلغته بهذا الاقتراح وأجابني أنه بعد الرجوع لرئيس محلس الوزراء بالموافقة على المقترح نظرا للاختصاص العريض لوزير الصحة بشأن المهن للكثير من الكليات والمعاهد الطبية والصحية.

وتابع فوزي: أما بالنسبة لباقي المقترحات بإضافة وزراء آخرين فمشروع القانون لا يلغى اختصاص أي جهة ولا ينتقص من اختصاص أي جهة.

كما أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، موافقته على مقترح نائبة التنسيقية بإضافة “وزير الصحة” لتشكيل المجلس لنظرا لتعدد المهن والوظائف في القطاع الصحي وارتباط ذلك بسوق العمل، متابعا: اللجنة ليس لدينا مانع.