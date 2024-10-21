كولر يفسر لمسئولى الأهلى أسباب «تشكيل المفاجآت» أمام سيراميكا فى السوبر!

كشفت تقارير إعلامية، تفاصيل الجلسة التى جمعت مسئولو النادى الأهلى مع المدير الفنى للفريق، السويسرى مارسيل كولر، بعد الفوز الباهت على فريق سيراميكا بهدفين مقابل هدف فى نصف نهائى كأس السوبر المصرى.

وقال التقارير: «كولر فسر أسباب اختياره لتشكيل الأهلى أمام سيراميكا برغبته فى إراحة الدوليين الذين خاضوا مباريات قوية خلال الأجندة الدولية، بجانب سفرهم لأماكن كثيرة مع منتخبات بلادهم».

وأضافت التقارير: «كولر أكد أن سبب تشكيل المفاجآت أمام سيراميكا كان الرغبة فى إراحة الدوليين لمنحهم قسطا وافرا من الراحة، قبل خوض مباراة نهائى السوبر المصرى، بجانب مباراة العين الإماراتى».

وتابعت التقارير: «تفسيرات كولر لم تقنع مسئولى الأهلى لأن الفريق كاد يدفع الثمن غاليًا بالخسارة من سيراميكا وتوديع البطولة الثانية على التوالى بعد خسارة اللقب الأفريقى».

وكان مارسيل كولر، قد استبعد كلا: من أشرف دارى وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وعمر الساعى وسمير محمد ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله من مواجهة سيراميكا.

وفى سياق أخر، عقد الثلاثى «محمد الشناوى ورامى ربيعة وعمرو السولية» لاعبو النادى الأهلى جلسة مع لاعب الفريق محمود عبد المنعم «كهربا»، بعد قرار رحيله عن معسكر الفريق فى الإمارات قبل نهائى السوبر المحلى، المقرر أن يجمع الفريق مع الزمالك «الخميس» المقبل.

وشهدت الجلسة قيام الثلاثى بتهدئة «كهربا» ومطالبته باحترام قرار الأهلى وعدم افتعال المشاكل والأزمات، والامتثال لأى قرارات تصدر فى هذا الشأن.

ويدرس مسئولو النادي الأهلي عرض محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق للبيع بعد الأزمة المُثيرة التي شهدتها بعثة الفريق في الإمارات حاليًا.