أمين عمر يدير نهائى كأس السوبر المصرى بالإمارات

استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة على إسناد مباراة نهائى كأس السوبر المصرى، والذى يُقام يوم الخميس 24 أكتوبر الجارى بالإمارات للحكم الدولى أمين عمر، على أن يدير الحكم الدولى محمود ناجى مباراة تحديد المركز الثالث.

وأسندت اللجنة مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف النهائي إلى طاقم يضم: محمد معروف (حكم ساحة)، محمود أبو الرجال (مساعد أول)، هانى خيري (مساعد ثاني)، محمود ناجى (حكم رابع)، محمود عاشور (حكم فيديو)، عمر فتحى (مساعد حكم فيديو).

بينما ضم طاقم مباراة الأهلي وسيراميكا في نفس الدور، أحمد الغندور (حكم ساحة) وأحمد حسام طه (مساعد أول) وشريف عبد الله (مساعد ثاني) وأمين عمر (حكم رابع)، وائل فرحان (حكم فيديو) والإماراتي عيسى خليفة (مساعد حكم فيديو).