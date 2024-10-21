” المهندسين”: بروتوكول تعاون بين النقابة ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتCairo ICT

وقَّع طارق النبراوي- نقيب المهندسين، والإعلامي أسامة كمال- رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز انترناشيونال – بروتوكول تعاون بين نقابة المهندسين ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبموجب هذا البروتوكول ستكون نقابة المهندسين شريكا استشاريا لمؤتمر و معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT والذي ينظَّم بالشراكة بين شركة تريد فيرز انترناشيونال والشركة المتحدة، ويشارك فيه العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات والشركات المصرية والعالمية المرموقة، وستشارك فيه نقابة المهندسين للمرة الأولى.

المعروف أن معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ICT Cairo هو أكبر المؤتمرات والمعارض الدولية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ أكثر من ٢٨ عامًا، وسيناقش المؤتمر هذا العام أحدث ما وصل إليه العالم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسيشهد المؤتمر توقيع بروتوكولات تعاون لتوفير فرص تدريبية مؤهلة لسوق العمل بالتعاون مع جهات تابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات عالمية.

ستنطلق فعاليات المؤتمر والمعرض ابتداءً من ١٧ وحتى ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير- التجمع الخامس.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور المهندس سعد مكرم- أمين الصندوق المساعد للنقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- عضو مجلس النقابة العامة، والمهندس أحمد مهران- عضو مجلس نقابة المهندسين بالقاهرة، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنقابة المهندسين.