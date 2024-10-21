وزارة العمل: ندوة توعوية تحت شعار “سلامتك تهمنا” بالتنسيق مع القطاع الخاص بمحافظة البحر الأحمر

نظمت مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر ، فعاليات مبادرة “سلامتك تهمنا” لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت ، وذلك بعقد ندوة توعوية بشركة سوكو رأس فنار بمدينة رأس غارب، بحضور عدد من المسؤولين والعاملين بالشركة ،تناولت الفعاليات تقديم عدة محاضرات علمية حول مخاطر الحريق والمخاطر البيولوجية، وتشريعات السلامة والصحة المهنية ، وأهداف السلامة ، وخطط الطوارئ ، وتشكيل لجان السلامة والصحة المهنية ، والجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية ، والمخاطر الكيميائية وكيفية التعامل معها والمواد القابلة للاشتعال،والمواد القابلة للانفجار والحد الادني للاشتعال، ياتى ذلك ضمن جهود المديرية وأجهزتها لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية واشتراطاتها بين العاملين بالمنشآت المختلفة للوقاية من الحوادث والأمراض وكذلك الحفاظ على الأرواح والممتلكات من المخاطر ، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ..

وأوضح أشرف عبد الحميد مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ،تحت شعار “سلامتك تهمنا”،بالتنسيق مع القطاع الخاص،وذلك في مجالات نشر ثقافة “السلامة والصحة المهنية” للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية ، وأضاف مدير المديرية ، أنه حاضر فى المبادرة المهندسة وفاء محمد إدارة السلامة والصحة المهنية بمكتب عمل غارب ، والتى أكدت خلال الندوة على ضرورة التأكد من غلق مصادر الطاقة وانعدامها قبل البدء فى العمل والتأكد من عزل مصادر الطاقة ، وتم وضع لافتات عليها، والتأكد من المواد القابلة للاشتعال قد تم إزالتها قبل البدء في العمل ، بحضور المهندسة أمل نصر الدين مدير مكتب عمل رأس غارب، وعدد من أخصائي وفني السلامة والصحة المهنية.