وزارة العمل: متابعة عدد من برامج التدريب المجانية لتأهيل الشباب والفتيات بمحافظة الإسكندرية
نظمت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية، جولة تفقدية لمركز التدريب المهني بمحرم بك، وذلك لمتابعة سير العملية التدريبية فى الدورات المجانية على 3 مهن يحتاجها سوق العمل وذلك لتأهيل الشباب من الجنسين لدخول سوق العمل الداخلى والخارجى ، بواقع عدد 18 متدرب ومتدربة على مهن التفصيل والخياطة لمدة شهرين كاملين ، وعدد 14 متدرب على مهنة ميكانيكا السيارات ومدته شهر، و مهنة التبريد والتكييف لعدد 12 متدرب ومدته شهرين ، فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل داخل مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدات المتنقلة والتي تجوب قرى ومدن محافظات الجمهورية ، ويمتاز التدريب بأنه تفاعلياً وبالحضور الشخصي ، ويحصل الخريجات على شهادة معتمدة باتمام الدورة التدريبية من المديرية ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ..
وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، أن تلك الدورات التدريبية تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، للمديريات بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، والعمل على تنمية مهارات الشباب ، وفقاً للتطورات والاحتياجات التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، وتحفيز الشباب للإستفادة من خدمات الوزارة في هذا الشأن، وتطوير منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية ، وأضاف وكيل المديرية أن ذلك التدريب يأتي في إطار تنمية مهارات الشباب، وذلك بمقر المراكز التدريبية التابعة للمديرية ، وشارك فى الجولة ايفيت عبد المسيح مدير إدارة مراكز التدريب ، وحنان محمد مدير مركز تدريب مهني محرم بك .
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