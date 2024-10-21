وزارة العمل تحدد موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل 950 فرصة عمل بمحافظة القاهرة

أعلنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة ، عن تحديد موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين من الشباب الراغب فى العمل لشغل 950 فرصة عمل ، التي جرى توفيرها بالتنسيق والتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص ، والتي جرى الإعلان عنها منذ أسبوعين، في إطار مُشاركة الوزارة ،ومديرياتها بالمحافظات في المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان المصري” ، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وذلك بهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة برئاسة هبة أحمد ، للشباب من سن 18 إلى 45 سنة من حملة جميع المؤهلات .. حيث جرى تحديد يوم السبت الموافق ٢٦/١٠/٢٠٢٤ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً كموعد لإجراء المقابلات ، بمقر مديرية العمل بالقاهرة بميدان الحجاز بجوار مدارس سانت فاتيما مبنى المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية ، حيث بلغ عدد المتقدمين من خلال الموقع الإلكتروني الذي جرى الإعلان عنه سابقاً 1520 شاب من أبناء المحافظة والمقيمين فيها ..

وأوضح احمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الفرص تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتوجيه الإدارات المركزية المعنية، والمديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف المبادرة فيما يخص توفير فرص العمل ، وتطوير منظومة التدريب المهني ، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل ، وأضاف مدير المديرية أن الفرص التي جرى توفيرها للشباب ، للعمل في المهن الاتية: مهندسين تخصصات مختلفة ، وأطباء ، وصيادلة ، و محاسبين ، ومدير مشروع ، وخدمة عملاء ، ومدخل بيانات ، وتمريض ، وطباخين ، ومساعد شيف ، وفنيين جميع التخصصات ، وعمال عاديين ونظافة ، وعمال مخازن ، وجميع مهن الفندقة ، وموظفين ممرات للشباب من سن 18 إلى 45 سنة من حملة جميع المؤهلات ..