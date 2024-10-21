نقيب الفلاحين: التحول من الدعم العيني إلي الدعم النقدي يقضي على مافيا السلع المدعومة

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين أن التحول من الدعم العيني الي الدعم النقدي سيقضي علي مافيا الدعم ولذلك فإن عزم الحكومه علي التحول من الدعم العيني للنقدي يفزع الفاسدين لافتا ان الدعم العيني خلق مافيا تستفيد من فرق السعر بين السلع المدعومه ومثيلتها في الأسواق الحرة.

وأضاف عبدالرحمن أن الدعم النقدي سوف يقضي علي تجار السلع المدعمه من أول استيرادها مرورا باجراءات توزيعها وحتي وصولها للمستفيدين منها .

وتابع عبدالرحمن أن الدعم النقدي سيقضي علي ظاهرة بيع الخبز الناشف كعلف للحيوانات ويساهم في انتهاء ظاهرة سوء استخدام السلع المدعمة وينهي التكسب غير المشروع من الاتجار بالسلع المدعمه بكافة الصور

وأشار عبدالرحمن أن الدعم النقدي سيضمن وصول الدعم لمستحقيه ويقضي علي الفساد الاداري المرتبط بالسلع المدعمه ويساهم في جودة الخدمات المقدمه للمستحقين ويجعلهم احرار في اختيار ما يناسبهم بشكل أفضل ويساهم في استقرار الاسعار وتوفير السلع ويقضي علي ظاهرة تفاوت السعر بشكل كبير في السلعه الواحدة ذات نفس الجوده ويقلل من نسبة الفاقد في السلع الأساسية بما يقلص الفجوه ما بين الانتاج والاستهلاك

وطالب أبوصدام الحكومة بإعادة النظر في كل منظومة الدعم والتحول إلي الدعم النقدي في كل صور الدعم المقدمه من الدوله للمستحقين لتعزيز قدرة الدوله علي الحمايه الاجتماعيه لغير القادرين وتحسين معيشة المواطنين وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية للمواطنين والقضاء علي ظاهرة استغلال المال العام استغلال لا يخدم مصلحة المواطنين فالدعم النقدي يقلل الحلقات الوسيطه وسيوفر جهود الجهاز الاداري المرتبط بتوزيع السلع المدعمه بما يصب في صالح الوطن والمواطن